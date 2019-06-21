Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выдвинут на Нобелевскую премию мира за "остановку нелегальной миграции"
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини выдвинут на получение Нобелевской премии мира. Идея принадлежит члену правления партии "Альтернатива для Германии" Беатриксу фон Шторху. Он отмечает вклад этого человека в "остановке нелегальной миграции в Европу".
"В качестве министра внутренних дел он сделал большой вклад в обеспечение безопасности и стабильности Европы. А, закрыв итальянские границы [морские порты], остановил нелегальную миграцию в Европу", - приводит слова политика газета il Giornale.
"Честная и решительная" политика Сальвини, по мнению Штроха, спасла тысячи жизней. Издание не уточняет подано ли соответствующее заявление в Нобелевский комитет.
"Никто больше не тонет в Средиземноморье, и незаконный бизнес перевозки нелегалов пресечен. Поэтому предлагаю кандидатуру Сальвини на получение Нобелевской премии мира", - объявил фон Шторх.
Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году на эту премию претендовали 239 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU