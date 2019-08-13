2019-08-13T19:53:22+03:00
Экономика

Сбербанк запустил услугу получения наличных в банкоматах по коду из СМС

Воспользоваться переводом может любой человек, даже если у него нет банковской карты
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сбербанк запустил услугу по получению наличных в банкоматах через СМССбербанк запустил услугу по получению наличных в банкоматах через СМСФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Сбербанк расширил область предоставления услуги по снятию наличных в банкоматах по коду из СМС. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. Изначально опция была доступна лишь клиентам из 27 регионов России.

"Сбербанк сообщает о расширении сервиса переводов с получением наличных в банкоматах - теперь перевести средства может любой пользователь "Сбербанк Онлайн" по всей стране", - пояснили в пресс-службе.

Чтобы осуществить перевод достаточно знать номер мобильного телефона или ФИО получателя. Ему же остается лишь ввести код из СМС в банкомате и получить свои деньги. Для этого совершенно не обязательно иметь банковскую карту. При этом отправитель может отменить перевод, если деньги еще не успели снять.

Сервис был запущен в начале лета, и за это время им уже воспользовались около 100 тысяч человек. Комиссия за перевод составляет 1,5%, но не менее 30 рублей и не более 1 тысячи рублей. Общая сумма переводов в сутки не должна превышать 150 тысяч рублей, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что ранее Сбербанк также ввел услугу по снятию наличных с банковских карт прямо на кассах в магазинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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