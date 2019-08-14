2019-08-14T00:21:53+03:00
Звезды

Участие Пласидо Доминго в концерте в США отменили из-за обвинений в домогательствах

Испанский тенор оказался в центре секс-скандала
Мария ИГНАТЬЕВА
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Участие Пласидо Доминго в симфоническом концерте отменили из-за обвинений в домогательствахУчастие Пласидо Доминго в симфоническом концерте отменили из-за обвинений в домогательствахФото: Михаил ФРОЛОВ
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Симфонический оркестр Филадельфии отозвал приглашение на участие в концерте испанскому тенору Пласидо Доминго. Это решение связано с тем, что его обвинили в сексуальных домогательствах. Выступление должно было состоятся 18 сентября.

- Мы привержены поддержке безопасной, лояльной, уважительной и надлежащей атмосферы для нашего оркестра и его сотрудников, для приглашенных исполнителей и композиторов, для нашей аудитории и нашего сообщества, - пишет в своем аккаунте в Twitter один из пяти ведущих симфонических оркестров США.

Сайт kp.ru писал ранее, что девять женщин обвинили Доминго в сексуальных домогательствах. На эту тему высказались коллеги испанского тенора и другие российские знаменитости. Известная оперная певица Любовь Казарновская назвала это новой модой, а Маквала Касрашвили вспомнила, как у гримерки артиста толпились женщины. Работавшая с Доминго оперная певица Касьян, заявила, что маэстро никогда не приставал, а обвинения - простая зависть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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