2019-08-14T01:25:38+03:00
Общество

Россия отреагировала на высказывание постпреда Британии о крымчанах

Карен Пирс заявила, что у жителей полуострова нет доступа к «базовым услугам»
Мария ИГНАТЬЕВА
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Россия отреагировала на высказывание постпреда Британии о крымчанахРоссия отреагировала на высказывание постпреда Британии о крымчанахФото: Юрий АБАШЕВ
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На заседании по международному гуманитарному праву постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что жителям Крыма «отказано в доступе к базовым услугам, так как они не изменили свое гражданство». В России резко отреагировали на высказывание британского дипломата, напомнив, что международное право не должно становиться предметом политических манипуляций.

- Нередкие сейчас избирательные подходы и двойные стандарты сказываются на авторитете международного гуманитарного права. В этих условиях у многих, в зависимости от политических предпочтений, возникает соблазн раскрутить нарушения одних сторон и утаить преступления других, - сказал исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат также уточнил, что на территории Крыма нет вооруженного конфликта, что делает разговоры о международном гуманитарном праве применительно к России неуместными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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