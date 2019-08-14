В офисе Зеленского объяснили отставку Бессмертного
В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали решение отстранить от должности представителя Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию Донбассе Романа Бессмертного.
- Президент делегировал организацию отстаивания позиций Украины в сложном переговорном процессе второму президенту Украины Леониду Кучме. Под его руководством мы пока формируем наиболее эффективную команду, которая сможет продуктивно защищать позицию Украины в Минске, - прокомментировали местному изданию «theБабель» в офисе Зеленского.
При этом сам Бессмертный не скрывает причины своего увольнения.
- Что касается увольнения, тут тайны нет. Это моя публичная позиция, и это позиция касательно тактики действий на линии разграничения и в переговорной группе, - заявил в интервью «24 каналу» Бессмертный.
Напомним, что сайт kp.ru ранее писал об увольнении Бессмертного. Приказ был подписан 13 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU