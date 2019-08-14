В офисе Зеленского объяснили отставку Бессмертного

СЕГОДНЯ 03:20 2019-08-14T03:20:46+03:00

Приказ об увольнении был подписан 13 августа

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В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали решение отстранить от должности представителя Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию Донбассе Романа Бессмертного.

- Президент делегировал организацию отстаивания позиций Украины в сложном переговорном процессе второму президенту Украины Леониду Кучме. Под его руководством мы пока формируем наиболее эффективную команду, которая сможет продуктивно защищать позицию Украины в Минске, - прокомментировали местному изданию «theБабель» в офисе Зеленского.

При этом сам Бессмертный не скрывает причины своего увольнения.

- Что касается увольнения, тут тайны нет. Это моя публичная позиция, и это позиция касательно тактики действий на линии разграничения и в переговорной группе, - заявил в интервью «24 каналу» Бессмертный.

Напомним, что сайт kp.ru ранее писал об увольнении Бессмертного. Приказ был подписан 13 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU