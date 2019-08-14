2019-08-14T04:37:49+03:00
Общество

Жениха Дженнифер Лопес в Сан-Франциско ограбили на 500 тысяч долларов

Злоумышленники вытащили из машины вещи с электроникой, украшениями и деньгами
Мария ИГНАТЬЕВА
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Жениха Дженнифер Лопес в Сан-Франциско ограбили на 500 тысяч долларовЖениха Дженнифер Лопес в Сан-Франциско ограбили на 500 тысяч долларовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Сан- Франциско обокрали бывший профессионального игрока в бейсбол Алекса Родригеса, который известен, как жених поп-певицы Дженнифер Лопес. У мужчины украли драгоценности, электронику и наличные деньги. Сумма ущерба составила примерно 500 тысяч долларов.

Источники издания San Francisco Chronicle сообщают, что злоумышленник похитил фотоаппарат, ноутбук, различные ювелирные изделия и сумку из машины бывшего бейсболиста. Представитель Родригеса заявил, что «финансовая стоимость этих вещей сильно преувеличена».

- Я опечален тем, что забрали несколько предметов личного характера и незаменимых, имеющих сентиментальное значение вещей, - сообщил журналу People Родригес

Ряд американских СМИ сообщает, что в момент кражи жених поп- певицы ужинал в ресторане в компании приятелей, а сам автомобиль был арендован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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