2019-08-14T04:53:46+03:00
Общество

В Госдуме предложили запретить использование старых машин

О критериях, по которым будут определятся «возраст» машин, не сообщается
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Госдуме предложили запретить использование старых машинВ Госдуме предложили запретить использование старых машинФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию старых машин. Инициативу относительно этого уже направили в Министерство транспорта России и Министерство промышленности и торговли России. Как сообщает «Коммерсант», производители автомобилей поддержали идею депутатов.

- Вывод старой техники из оборота должен осуществляться за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава, - завили в пресс- службе Минтранса.

При этом не уточняется о каких именно машинах идет речь – о частных или коммерческих. О санкциях против владельцев старых автомобилей тоже информации нет. Сообщается, что речь идет о транспорте, достигшем предельного срока эксплуатации. Как это будет определятся пока тоже неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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