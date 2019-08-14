Грозивший самолету Шойгу истребитель НАТО принадлежит ВВС Испании

СЕГОДНЯ 07:11 2019-08-14T07:11:10+03:00

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Испанские СМИ признали в истребителе F/A-18 Hornet самолет своих ВВС. Напомним, этот борт накануне приблизился к самолету ИЛ-96-400 министра обороны России Сергея Шойгу во время перелета из Калининграда в Москву. Вскоре F-18 отогнали от борта два сопровождавших его СУ-27.

Отмечается, что истребитель ВВС Испании в настоящее время базируется в Литве. Он в числе других самолетов занимается охраной воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы. Его миссия началась в мае и продолжится до конца лета.

В пресс-службе североатлантического альянса заявили, что их самолет приблизился к российскому борту лишь для того чтобы провести его идентификацию. Необходимость проверки объяснили тем, что ИЛ-96 находился близко к воздушному пространству альянса. Как только идентификация была проведена, самолет вернулся на базу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/725744" frameborder="0"></iframe> Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту Шойгу.

ИСТОЧНИК KP.RU