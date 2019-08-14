2019-08-14T07:11:10+03:00
Политика

Грозивший самолету Шойгу истребитель НАТО принадлежит ВВС Испании

Борт занимается охраной воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы
Григорий ЛЕОРДА
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Российский самолет с министром защитили два борта СУ-27.Российский самолет с министром защитили два борта СУ-27.
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Испанские СМИ признали в истребителе F/A-18 Hornet самолет своих ВВС. Напомним, этот борт накануне приблизился к самолету ИЛ-96-400 министра обороны России Сергея Шойгу во время перелета из Калининграда в Москву. Вскоре F-18 отогнали от борта два сопровождавших его СУ-27.

Отмечается, что истребитель ВВС Испании в настоящее время базируется в Литве. Он в числе других самолетов занимается охраной воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы. Его миссия началась в мае и продолжится до конца лета.

В пресс-службе североатлантического альянса заявили, что их самолет приблизился к российскому борту лишь для того чтобы провести его идентификацию. Необходимость проверки объяснили тем, что ИЛ-96 находился близко к воздушному пространству альянса. Как только идентификация была проведена, самолет вернулся на базу.

Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту Шойгу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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