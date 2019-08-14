Грозивший самолету Шойгу истребитель НАТО принадлежит ВВС Испании
Испанские СМИ признали в истребителе F/A-18 Hornet самолет своих ВВС. Напомним, этот борт накануне приблизился к самолету ИЛ-96-400 министра обороны России Сергея Шойгу во время перелета из Калининграда в Москву. Вскоре F-18 отогнали от борта два сопровождавших его СУ-27.
Отмечается, что истребитель ВВС Испании в настоящее время базируется в Литве. Он в числе других самолетов занимается охраной воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы. Его миссия началась в мае и продолжится до конца лета.
В пресс-службе североатлантического альянса заявили, что их самолет приблизился к российскому борту лишь для того чтобы провести его идентификацию. Необходимость проверки объяснили тем, что ИЛ-96 находился близко к воздушному пространству альянса. Как только идентификация была проведена, самолет вернулся на базу.
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту Шойгу.
ИСТОЧНИК KP.RU