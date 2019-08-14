Новый посол КНР: Мы братья! Китайско-российские отношения — самые прочные между двумя странами в мире

СЕГОДНЯ 10:46 2019-08-14T10:46:39+03:00

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Выступая на первой пресс-конференции для журналистов (включая и «КП»), новый посол КНР Чжан Ханьхуэй поблагодарил нашу страну за помощь нынешнему Китаю на заре его существования — во Вторую мировую войну и сразу после:

— Это моя первая явка перед «четвёртой властью». Китайско-российские отношения — самые прочные между двумя странами в мире. Я горячий сторонник их развития, — сообщил дипломат. — Мы никогда не забудем о помощи, оказанной нам в Войне сопротивления японским захватчикам; советская армия помогла нам в победе над японским фашизмом. Мы никогда не забудем о помощи в первые годы после провозглашения КНР — в первую и вторую пятилетку Советский союз помог Китаю построить мощный фундамент промышленности. Многие из этих предприятий до сих пор входят в число лидеров.

— Китай и Россия всегда стояли вместе, поддерживали друг друга, гарантировали развитие многополярного мира, — подчеркнул Чжан Ханьхуэй. — Я считая себя большим другом русского, российского народа. Считаю своей миссией поднимать уровень взаимного сотрудничества.

— По всем политическим документам мы отказываемся от [формального военного-политического] союза. Но мы братья, китайско-российские отношения — это побратимство, — сказал посол.

Напомним, 55-летний дипломат приступил к своим обязанностям на московской улице Дружбы совсем недавно, 10 августа; его предшественник Ли Хуэй занимал этот пост последние 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU