В ресторанах и кафе Черногории запретили курить: штраф 20 тысяч евро

СЕГОДНЯ 10:29 2019-08-14T10:31:10+03:00

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В Черногории вступил в силу закон запрещающий курение в общественных местах. Речь идет в том числе о ресторанах и кафе. Нарушителей обещают наказывать серьезным штрафом в 20 тысяч евро. Исключение сделано лишь для казино.

Новый документ отменил действие старого. Ранее жители страны просто платили пошлину для того чтобы курить в заведениях. Тем не менее покурить в кафе будет возможным, но только в том случае если владелец подготовит специальное помещение. При этом есть и пить в нем будет нельзя.

Помещение должно быть изолировано таким образом, чтобы табачный дым не мог проникать в остальное пространство, а площадь должна быть не менее 10 квадратных метров.

Министр здравоохранения Черногории Кенан Храпович ранее заявлял, что лечение рака легких на одного человека обходится государству в 70 тысяч евро. При этом в год им заболевают около 400 жителей страны, сообщает национальное телевидение RTCG.

ИСТОЧНИК KP.RU