2019-08-14T12:20:07+03:00
Происшествия

Звезду 90-х Вадима Усланова развел на 70 000 покупатель с "Авито"

Мужчина забрал товар и обещал, что деньги за него переведет на расчетный счет, но скрылся
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Вадим Усланов больше не выходит на сцену.Вадим Усланов больше не выходит на сцену.Фото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Вадим Усланов взошел на пьедестал российской поп-сцены в конце 90-х. Успешным стал его второй альбом "Ты сделана из огня". Одноименная песня с релиза играла из каждого утюга и принесла артисту большую популярность. Но через пару лет он заболел и ушел в тень музыкального мира. Много лет он провел в забвении, занимаясь бизнесом в сфере звукозаписи.

В 2018 году он по каким-то причинам выставил на "Авито" дорогое оборудование. Навороченные колонки стоимостью в 70 тысяч рублей. В конце июля покупатель, наконец, нашелся. Он встретился с Вадимом на 7-ом Ростовском переулке, сообщил "КП" источник в правоохранительных органах.

Осмотрев товар, мужчина при артисте перевел на расчетный счет банковской карты назначенную сумму. Он уточнил, что деньги придут в течение трех дней. Не почуяв подвоха, Усланов отправился домой. К середине августа деньги так на счет и не упали. Теперь злоумышленника, не уважающего старые заслуги певца, ищет полиция.

Вадим Усланов - Ты сделана из огня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Производителей обяжут раскрывать ТУ и СТО для исключения подмены ингредиентов
Леонардо Ди Каприо признался, что всю жизнь стыдится одной из своих ролей
Ученые провели испытания первой вакцины от хламидиоза
Ипотечный долг США превысил рекорд кризисного 2008 года
Секс-скандал не станет причиной отмены концерта Пласидо Доминго в Москве
"В России пахотной земли очень много": Китай готов скупить всю российскую сою
Пропавший в Сирии лидер движения против рабства «Альтернатива» жив
Россияне стали меньше жениться и разводиться
Журналистка перевела 284 тысяч мошеннику, предложившему защиту ее счетов от мошенников
Эксперты назвали опасность запрета на использование старых автомобилей
Facebook признался в прослушке голосовых сообщений пользователей
Болгарский суд отменил приговор россиянину, обвиняемому в убийстве ребенка
Синоптики обещают россиянам несколько жарких деньков в августе
Правительство Украины отказалось увольнять Кличко с поста мэра Киева
Служба занятости с начала года отметила резкое уменьшение занятых россиян
Киберспорт в России предложили сделать школьным факультативом
Новый посол КНР: Мы братья! Китайско-российские отношения — самые прочные между двумя странами в мире
В Черногории оценили потери страны от антироссийских санкций
В ресторанах и кафе Черногории запретили курить: штраф 20 тысяч евро