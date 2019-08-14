Звезду 90-х Вадима Усланова развел на 70 000 покупатель с "Авито"

СЕГОДНЯ 12:06 2019-08-14T12:20:07+03:00

Мужчина забрал товар и обещал, что деньги за него переведет на расчетный счет, но скрылся

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Вадим Усланов взошел на пьедестал российской поп-сцены в конце 90-х. Успешным стал его второй альбом "Ты сделана из огня". Одноименная песня с релиза играла из каждого утюга и принесла артисту большую популярность. Но через пару лет он заболел и ушел в тень музыкального мира. Много лет он провел в забвении, занимаясь бизнесом в сфере звукозаписи.

В 2018 году он по каким-то причинам выставил на "Авито" дорогое оборудование. Навороченные колонки стоимостью в 70 тысяч рублей. В конце июля покупатель, наконец, нашелся. Он встретился с Вадимом на 7-ом Ростовском переулке, сообщил "КП" источник в правоохранительных органах.

Осмотрев товар, мужчина при артисте перевел на расчетный счет банковской карты назначенную сумму. Он уточнил, что деньги придут в течение трех дней. Не почуяв подвоха, Усланов отправился домой. К середине августа деньги так на счет и не упали. Теперь злоумышленника, не уважающего старые заслуги певца, ищет полиция.

Вадим Усланов - Ты сделана из огня.

ИСТОЧНИК KP.RU