На греческом острове Эвбея объявлен режим ЧП из-за лесных пожаров
В Греции лесные пожары охватили континентальную часть и остров Эвбея. Огнем охвачены пригород греческой столицы Афины Пеания и второй по величине остров страны.
Пламя уже уничтожило природный заповедник на Эвбея и движется к населенным пунктам. Из-за сильной задымленности видимость на всем острове значительно снизилась. Спасателям пришлось перекрыть ряд дорог, чтобы избежать несчастных случаев.
На острове объявлен режим ЧП, и уже началась эвакуация местных жителей, однако густой дым мешает пожарной и спасательной авиации, передает сайт телеканала «Звезда».
Местное населения пытается своими силами тушить пожары на подходах к населенным пунктам, но пока безуспешно. Из-за жары и ветра огонь распространяется слишком быстро.
Власти Греции признались, что не контролируют ситуацию и попросили помощи у Европейского союза. Спецтехнику и пожарных в зоны бедствия уже направили Хорватия и Италия.
ИСТОЧНИК KP.RU