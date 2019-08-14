На греческом острове Эвбея объявлен режим ЧП из-за лесных пожаров

СЕГОДНЯ 13:38 2019-08-14T13:38:45+03:00

Власти Греции не могут справиться с лесными пожарами Фото: REUTERS

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В Греции лесные пожары охватили континентальную часть и остров Эвбея. Огнем охвачены пригород греческой столицы Афины Пеания и второй по величине остров страны.

Пламя уже уничтожило природный заповедник на Эвбея и движется к населенным пунктам. Из-за сильной задымленности видимость на всем острове значительно снизилась. Спасателям пришлось перекрыть ряд дорог, чтобы избежать несчастных случаев.

На острове объявлен режим ЧП, и уже началась эвакуация местных жителей, однако густой дым мешает пожарной и спасательной авиации, передает сайт телеканала «Звезда».

Местное населения пытается своими силами тушить пожары на подходах к населенным пунктам, но пока безуспешно. Из-за жары и ветра огонь распространяется слишком быстро.

Власти Греции признались, что не контролируют ситуацию и попросили помощи у Европейского союза. Спецтехнику и пожарных в зоны бедствия уже направили Хорватия и Италия.

ИСТОЧНИК KP.RU