2019-08-14T14:31:37+03:00
Общество

Минобрнауки: Приказ о правилах общения ученых с заграничными коллегами носит рекомендательный характер

Документ, считают в ведомстве, отражает общемировую практику
Григорий ЛЕОРДА
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Документ разошелся по сети. Фото: trv-science.ruДокумент разошелся по сети. Фото: trv-science.ru
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В среду, 14 августа, в сети появились сканы приказа "Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с госорганами иностранных государств <...> и приему иностранных граждан <...> в организациях подведомственных Минобрнауки". Документ определяет порядок общения ученых со своими коллегами из-за границы.

В приказе на пяти листах объясняется, что о встрече с зарубежными учеными нужно сообщить за пять дней до ней. При этом обязательно, чтобы сотрудник российского учреждения был не один. Во вне рабочее время поддерживать контакты можно только с разрешения руководства. В научном сообществе признали вводимые ограничения абсурдными и не реализуемыми. Ученые обратились к министру с открытым письмом. Пресс-служба ведомства поспешила дать свой комментарий по теме.

"Направленный документ носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику, тенденции и подходы при осуществлении взаимодействия с госорганами иностранных государств, международными и иностранными организациями. Данные рекомендации направлены прежде всего для учета показателей роста международных связей, в том числе в рамках реализации нацпроекта "Наука", и ни в коем случае не направлены для осуществления контроля за организациями, подведомственными Минобрнауки РФ", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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