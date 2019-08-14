2019-08-14T17:00:30+03:00
Общество

Жители Чувашии занимаются спортом больше остальных россиян

Более 44% населения республики регулярно посещает спортивные тренировки
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Чувашия опережает другие регионы России по спортивной подготовке: 44,8% жителей республики регулярно занимаются физкультурой, тогда как в среднем по России этот показатель составляет 39,4%. Об этом министр физкультуры и спорта Чувашской Республики Михаил Богаратов сообщил 14 августа на заседании кабмина, подводя итоги 2018 года.

Чувашия активно включилась в реализацию задач, поставленных президентом Владимиром Путиным: глава государства поручил регионам к 2024 году вовлечь в систематические занятия спортом 55% населения. В 2018 году в республике уровень обеспеченности населения объектами спорта составил 78,3% и также превысил общероссийский (в среднем по стране - 54,1%). До 2024 года в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в Чувашию поступят более 514 млн из федерального бюджета. Кроме того, еще 24 млн на развитие спорта выделяется из регионального бюджета.

Сейчас в Чебоксарах полным ходом идет строительство регионального центра по хоккею, планируется, что первых учеников он примет в следующем году. До конца 2018 года пять спортивных школ олимпийского резерва пополнятся новым спортивным оборудованием. А в 9 районах республики в этом году появятся уличные спортивные площадки для сдачи норм ГТО. Впервые за последние годы из республиканского бюджета на ремонт муниципальных спортивных учреждений было выделено 96,5 млн руб.

Особое внимание в Чувашии уделяется занятиям спортом для старшего поколения. В республике стартует акция «Час здоровья для пожилых», благодаря которой люди старшего возраста смогут посещать спорткомплексы на льготных условиях. Специально для них будут проводиться оздоровительные занятия.

Республика ставит рекорды и на самом высоком уровне: в 2018 году 183 спортсмена из Чувашии по 24 видам спорта вошли в сборные команды России. На международных соревнованиях представители республики завоевали 133 медали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Посетителям «Города образования» представят демо-версию сервиса Яндекс.Лицей
Эксперты оценили потери российской экономики от санкций в 800 миллиардов рублей
Пакистан отказался проводить традиционный обмен сладостями на границе с Индией
Трамп сообщил, что президентство стоит ему «целого состояния»
Супруги из Англии выиграли миллион фунтов стерлингов из-за голодного кота
Меркель обвинила Россию в распаде Договора о РСМД
Эксперт рассказал, что будет, если авиакомпании сократят технический персонал
В Париже ведутся работы по недопущению обрушения Нотр-Дама
Итальянский астронавт выступил на музыкальном фестивале с борта МКС
Два стратегических ракетоносца Ту-160 перебазировали на Чукотку
"Перебор": Кремль уточнит новые правила общения ученых с иностранцами
Кремль: выход Вашингтона из ВТО ставит под вопрос существованиe организации
Студия «Квартал-95» показала первую пародию на Зеленского
Шахназоров назвал обучение режиссёров Украины в США началом информационной войны
"Самое любимое место в мире": Новозеландский стрелок написал письмо в Россию
Автокефальная Украинская Церковь прекратила существование
«На новые денег нет»: в «Синих ведерках» выступили против запрета старых авто
В «Газпроме» назвали даты слушаний по газовому спору с «Нафтогазом»