Жители Чувашии занимаются спортом больше остальных россиян

СЕГОДНЯ 16:57 2019-08-14T17:00:30+03:00

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Чувашия опережает другие регионы России по спортивной подготовке: 44,8% жителей республики регулярно занимаются физкультурой, тогда как в среднем по России этот показатель составляет 39,4%. Об этом министр физкультуры и спорта Чувашской Республики Михаил Богаратов сообщил 14 августа на заседании кабмина, подводя итоги 2018 года.

Чувашия активно включилась в реализацию задач, поставленных президентом Владимиром Путиным: глава государства поручил регионам к 2024 году вовлечь в систематические занятия спортом 55% населения. В 2018 году в республике уровень обеспеченности населения объектами спорта составил 78,3% и также превысил общероссийский (в среднем по стране - 54,1%). До 2024 года в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в Чувашию поступят более 514 млн из федерального бюджета. Кроме того, еще 24 млн на развитие спорта выделяется из регионального бюджета.

Сейчас в Чебоксарах полным ходом идет строительство регионального центра по хоккею, планируется, что первых учеников он примет в следующем году. До конца 2018 года пять спортивных школ олимпийского резерва пополнятся новым спортивным оборудованием. А в 9 районах республики в этом году появятся уличные спортивные площадки для сдачи норм ГТО. Впервые за последние годы из республиканского бюджета на ремонт муниципальных спортивных учреждений было выделено 96,5 млн руб.

Особое внимание в Чувашии уделяется занятиям спортом для старшего поколения. В республике стартует акция «Час здоровья для пожилых», благодаря которой люди старшего возраста смогут посещать спорткомплексы на льготных условиях. Специально для них будут проводиться оздоровительные занятия.

Республика ставит рекорды и на самом высоком уровне: в 2018 году 183 спортсмена из Чувашии по 24 видам спорта вошли в сборные команды России. На международных соревнованиях представители республики завоевали 133 медали.

ИСТОЧНИК KP.RU