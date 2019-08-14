Эксперты оценили потери российской экономики от санкций в 800 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 17:08 2019-08-14T17:08:38+03:00

По их данным, ограничительные меры не были единственной движущей силой экономического спада

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Из-за западных санкций Россия потеряла 800 миллиардов рублей, однако ограничительные меры не были единственной движущей силой спада российской экономики. Об этом сообщили эксперты Центра экономических исследований — Института экономики Чехии Анна Пестова и Михаил Мамонов.

«Учитывая, что ВВП России вырос в 2014 году на 0,7 процента и упал в 2015 году на 2,3 процента, мы заключаем, что российская экономика вошла бы в рецессию даже без санкций», — подчеркивают они в своей статье «Стоит ли беспокоиться? Экономический эффект финансовых санкций на российскую экономику».

В статье экономисты поясняют, что санкции ограничили доступ российских компаний к внешним займам, в результате чего в 2014–2015 годах объем корпоративного внешнего долга сократился на 25%.

Ранее финансовый аналитик Александр Купцикевич сообщил «КП», что главным ущербом от санкций являются потери российскими компаниями дешевых кредитов в западных банках. Он также отметил, что новый круг ограничительных мер от США достаточно опасен для российских компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU