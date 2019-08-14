Кличко дал показания по делу о подкупе главы офиса президента Украины
Мэр Киева Виталий Кличко явился в Национальное коррупционное бюро Украины и дал показания по уголовному делу, возбужденному после заявления главы офиса президента Андрея Богдана о том, что его пытались подкупить.
Сайт kp.ru писал, что такая фраза прозвучала в конце июля. Богдан сообщил, что некие "сторонники Кличко" предложили ему взятку в 20 миллионов долларов, лишь бы мэр Киева остался прежним. Дело в том, что накануне сам президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить градоначальника.
Кличко на фоне такого развития событий решил обратиться в органы с просьбой проверить информацию о попытке подкупа "в его интересах". Политика удивил тот факт, что Богдан, будучи юристом по специальности, сам не обратился к правоохранителям, а устроил пресс-конференцию.
"Я, как и все общество, хотим знать: если такое случилось на самом деле, кто обращался, от чьего имени и с каким предложением? Фамилии, суммы, условия и получило ли должностное лицо неправомерную выгоду", - написал Кличко у себя в Facebook.
Кличко обвинил команду Зеленского в непрофессионализме.
ИСТОЧНИК KP.RU
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