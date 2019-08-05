2019-08-05T12:59:20+03:00
Политика

На Украины заведено дело о взятке после заявления главы офиса Зеленского

Ранее Богдан сообщил, что ему предлагали 20 миллионов долларов в интересах Кличко
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Виталий Кличко. Фото: сайт мэра КиевВиталий Кличко. Фото: сайт мэра Киев
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В четверг, 1 августа, после заявления главы офиса президента Украины Андрея Богдана о предложение взятки в интересах мэра Киева Виталий Кличко Национальное антикоррупционное бюро незалежной завело уголовное дело по статье «предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу».

«Завели дело в четверг», - передает агентство «Украинские новости» заявление источника в правоохранительных органах.

Напомним, 24 июля президент Украины Владимир Зеленский инициировал снятие мэра Киева с должности главы городской государственной администрации. Руководитель Офиса главы государства заявил, что ему якобы предлагали 20 миллионов долларов взятки в интересах столичного градоначальника, за то, чтобы Кличко остался главой Киевской администрации.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в четверг, 5 августа, Кличко был также допрошен в Государственном бюро расследований незалежной в качестве свидетеля по уголовному делу о возможных махинациях с арендой земли в украинской столице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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