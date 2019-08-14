Правительство Украины отказалось увольнять Кличко с поста мэра Киева
Правительство Украины отказалось рассматривать вопрос снятия мэра Киева Виталия Кличко с поста главы городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра незалежной Владимира Гройсмана Василий Рябчук
«Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет», - сообщил он в своем Facebook.
Напомним, 24 июля президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить Кличко с должности главы администрации Киева. Руководитель Офиса главы незалежной заявил, что ему якобы предлагали 20 миллионов долларов взятки в интересах столичного мэра. Позже градоначальник был также допрошен в Государственном бюро расследований в качестве свидетеля по уголовному делу о возможных махинациях с арендой земли в украинской столице.
Кличко обвинил команду Зеленского в непрофессионализме.
ИСТОЧНИК KP.RU