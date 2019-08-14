Правительство Украины отказалось увольнять Кличко с поста мэра Киева

СЕГОДНЯ 11:03 2019-08-14T11:03:27+03:00

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Правительство Украины отказалось рассматривать вопрос снятия мэра Киева Виталия Кличко с поста главы городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра незалежной Владимира Гройсмана Василий Рябчук

«Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет», - сообщил он в своем Facebook.

Напомним, 24 июля президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить Кличко с должности главы администрации Киева. Руководитель Офиса главы незалежной заявил, что ему якобы предлагали 20 миллионов долларов взятки в интересах столичного мэра. Позже градоначальник был также допрошен в Государственном бюро расследований в качестве свидетеля по уголовному делу о возможных махинациях с арендой земли в украинской столице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/723211" frameborder="0"></iframe> Кличко обвинил команду Зеленского в непрофессионализме.

ИСТОЧНИК KP.RU