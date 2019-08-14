2019-08-14T11:03:27+03:00
Политика

Правительство Украины отказалось увольнять Кличко с поста мэра Киева

Кабмин незалежной принял решение не рассматривать данный вопрос в своем действующим составе [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Виталий Кличко. Фото: сайт мэра КиеваВиталий Кличко. Фото: сайт мэра Киева
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Правительство Украины отказалось рассматривать вопрос снятия мэра Киева Виталия Кличко с поста главы городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра незалежной Владимира Гройсмана Василий Рябчук

«Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет», - сообщил он в своем Facebook.

Напомним, 24 июля президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить Кличко с должности главы администрации Киева. Руководитель Офиса главы незалежной заявил, что ему якобы предлагали 20 миллионов долларов взятки в интересах столичного мэра. Позже градоначальник был также допрошен в Государственном бюро расследований в качестве свидетеля по уголовному делу о возможных махинациях с арендой земли в украинской столице.

Кличко обвинил команду Зеленского в непрофессионализме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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