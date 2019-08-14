2019-08-14T23:36:15+03:00
Политика

Орешкин прокомментировал слова Трампа о выходе США и ВТО

Глава Минэкономразвития не считает такое развитие ситуации фатальным
Мария ИГНАТЬЕВА
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Орешкин прокомментировал слова Трампа о выходе США и ВТО. Фото: Сергей Савостьянов/ТАССОрешкин прокомментировал слова Трампа о выходе США и ВТО. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин оценил слова президента США Дональда Трампа о выходе страны из Всемирной торговой организации. Он считает, что это не отразится фатально и может привести к реформированию ВТО.

Орешкин подчеркнул, что США не в первый раз заявляют о возможности выхода из ВТО. По его мнению, это становится похоже на переговоры, цель которых произвести впечатление.

- Для самой организации потеря одного крупного игрока все-таки не является фатальной. Возможно даже, что серьезное изменение конфигурации «тактических союзов» и групп интересов внутри ВТО, которое неизбежно последует за выходом американцев, даст толчок к ее реформированию и совершенствованию многосторонних правил по тем направлениям, по которым переговоры давно находятся в тупике, - сказал Орешкин.

Министр также объяснил, что альтернативы ВТО на данный момент не существует и смысла покидать организацию у Америки нет.

Напомним, что сайт kp.ru писал ранее о заявлении Трампа о готовности выйти из ВТО "при необходимости"

. По мнению американского лидера, другие члены организации пользуются Вашингтоном. Сам институт не собирается комментировать ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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