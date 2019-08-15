В Кирове двое мужчин убили двухлетнего ребенка
В Кирове произошло жестокое убийство двухлетнего ребенка. Двое мужчин ножом зарезали малыша, которому не было и трех лет.
Случилось все в квартире по улице Дружбы, дом 3. Туда своего сына привела 29-летняя Анна Ш. В тот момент женщина была в алкогольном опьянении. Что произошло дальше, пока точно неизвестно. Никто из присутствующих в квартире не смог ничего объяснить. Все они, включая мать мальчика, очень сильно пьяны. Как сообщили источники kp.ru, мужчины нанесли малышу восемь ножевых ранений.
Мама убитого мальчикаФото: Социальные сети
Где была в это время мать мальчика, не уточняется. Погибшему ребенку было два года и восемь месяцев. Матери 24 августа исполнится 30 лет. В происшествии разбираются сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить мотив убийства и причастность матери к случившемуся.
К сожалению, подобные случаи не редкость. Сайт kp.ru писал ранее об убитом мальчике в Лепеле. Тогда подозрение пало на мать, которая заявила, что ребенка похитили. Его тело нашли в постройке рядом с их домом.
ИСТОЧНИК KP.RU