2019-08-15T00:46:06+03:00
Происшествия

В Кирове двое мужчин убили двухлетнего ребенка

Мальчику нанесли восемь ножевых ранений
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Кирове мать привела ребенка в гости, где его убилиВ Кирове мать привела ребенка в гости, где его убили
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В Кирове произошло жестокое убийство двухлетнего ребенка. Двое мужчин ножом зарезали малыша, которому не было и трех лет.

Случилось все в квартире по улице Дружбы, дом 3. Туда своего сына привела 29-летняя Анна Ш. В тот момент женщина была в алкогольном опьянении. Что произошло дальше, пока точно неизвестно. Никто из присутствующих в квартире не смог ничего объяснить. Все они, включая мать мальчика, очень сильно пьяны. Как сообщили источники kp.ru, мужчины нанесли малышу восемь ножевых ранений.

Мама убитого мальчика Фото: Социальные сети

Мама убитого мальчикаФото: Социальные сети

Где была в это время мать мальчика, не уточняется. Погибшему ребенку было два года и восемь месяцев. Матери 24 августа исполнится 30 лет. В происшествии разбираются сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить мотив убийства и причастность матери к случившемуся.

К сожалению, подобные случаи не редкость. Сайт kp.ru писал ранее об убитом мальчике в Лепеле. Тогда подозрение пало на мать, которая заявила, что ребенка похитили. Его тело нашли в постройке рядом с их домом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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