2019-08-15T00:39:23+03:00
Экономика

В США зафиксировали новый признак грядущей рецессии

Краткосрочные государственные облигаций превысили доходность долгосрочных
Мария ИГНАТЬЕВА
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В США зафиксировали новый признак грядущей рецессииВ США зафиксировали новый признак грядущей рецессииФото: REUTERS
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В США на долговом рынке зафиксировали новый признак приближающейся рецессии. Об этом свидетельствует то, что доходность краткосрочных государственных облигаций превысила прибыльность долгосрочных.

Как пишет MarketWatch, ссылаясь на аналитиков инвестбанка Bank of America Merrill Lynch, доходность десятилетних казначейских облигаций США снизилась до 1,619%. А двухлетние бумаги по этому показателю напротив выросли до 1,628%. Даже такие незначительные шифры говорят о многом.

То, что сейчас происходит в Америке, называется инверсия кривой доходности. Ее появление означает, что инвесторы видят больше риска в краткосрочной перспективе, чем в долгосрочной, говоря об облигациях.

Считается, что это самый точный индикатор предстоящей экономической рецессии в США. Она грозит спадом производства. Это характеризуется отсутствием роста ВВП или вовсе его падением на протяжении полугода и больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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