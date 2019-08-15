2019-08-15T02:01:50+03:00
Экономика

Биржи США просели на три процента из-за опасений перед рецессией

Краткосрочные государственные облигации превысили доходность долгосрочных
Мария ИГНАТЬЕВА
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Биржи США просели на три процента из-за опасений о рецессииБиржи США просели на три процента из-за опасений о рецессииФото: Иван ВИСЛОВ
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Американские фондовые индексы в ходе торгов, которые прошли 14 августа, снизились на три процента из-за опасений инвесторов о возможной рецессии. Сообщалось, что краткосрочные государственные облигаций превысили доходность долгосрочных.

По данным Нью-Йоркской фондовой биржи Dow Jones, на которые ссылается MarketWatch, к закрытию торгов отступил на 3,05% и опустился до отметки в 25479,42 пункта, индекс S&P 500 снизился на 2,74% до 2840,60 пункта, индекс NASDAQ - на 3,02%, до 7773,94 пункта.

При этом отмечается, что двухгодичные облигации США впервые с 2005 года смогли превысить доходность десятилетних бумаг. Ранее сайт kp.ru писал, что такая инверсия может привести к серьезному замедлению роста ВВП в стране на полгода или больше. Также, как отмечают эксперты, велика вероятность спада производства на этом фоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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