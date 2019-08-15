2019-08-15T09:27:29+03:00
Общество

Россияне стали чаще брать в добрые руки беспородных кошек и собак

Объявления с предложением взять животных пользуются большой популярностью
Ася РОМАНЧУК
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Россияне стали чаще брать домой беспородных питомцевРоссияне стали чаще брать домой беспородных питомцевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россияне стали чаще брать домой беспородных животных. Объявления «отдам в добрые руки» пользуются большой популярностью и благодаря им удается найти новый дом тысячам питомцев.

Анализ спроса провели на популярном сервисе «Авито». За второй квартал 2019 года было пристроено почти 12 тысяч беспородных кошек и более 5 тысяч дворняг.

Люди все чаще берут питомца либо из приюта, либо у тех, кто пытается пристроить имеющихся котят и щенков. Чаще всего, в добрые руки попадают именно беспородные животные. Анализ полугодия показал, что доля пристроенных беспородных кошек составила 58,9 процентов, а щенков – 35,3 процента.

На породистых питомцев приходится гораздо меньший процент, так как часто подобных животных не хотят отдавать бесплатно и просят немалые деньги за питомца.

Авторы исследования отметили, что реальная цифра может быть и выше, так как в одном объявлении часто идет речь сразу о нескольких щенках или котятах.

В целом нельзя не отметить, что внимание к беспородным животным возросло по сравнению с прошлым годом. Судя по поисковым запросам на портале объявлений, кошками стали интересоваться на 8,7% чаще, а собаками на 16 %.

Исследование портала было приурочено к Всемирному дню бездомных животных, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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