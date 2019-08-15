2019-08-15T09:50:21+03:00
Общество

Минэкономразвития собрал требования к ресторанам в «Белой книге»

Из пособия, по желанию бизнесменов, исключили абсурдные правила работы
Ася РОМАНЧУК
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Рестораторам напишут инструкции по эффективной работеРестораторам напишут инструкции по эффективной работеФото: Иван МАКЕЕВ
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Минэкономразвития выпустило документ под названием «Белая книга индустрии гостеприимства», в котором прописаны обязательные правила и требования, а также подсказки по ведению эффективной рестораторской деятельности.

Свод правил разрабатывался совместно с бизнесменами. Создать «Белую книгу» предложил Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме в январе этого года. Поводом для этого стали частые жалобы бизнесменов на стиснутые рамки и давление.

Пособие объемом 200 страниц разбито на 7 тематических глав. По сути, это сборник объективных требований, предъявляемых к ресторанам: все абсурдные правила и нормы были исключены. Например, такие, как сушка посуды только в опрокинутом виде на решетчатых полках, или запрет на размещение светильников над плитами и другие.

По словам главы Минэка Максима Орешкина, документ будет еще прорабатываться, к его обсуждению также будут привлечены сами рестораторы.

– Наша задача сейчас – снять требования, которые бизнес называет абсурдными, и при этом не упустить случайно те моменты, которые контрольно-надзорные органы считают критичными для безопасности, – пояснил министр.

Однако помимо обязательных к исполнению требований, в «Белой книге» содержатся и пошаговые инструкции, например, по мытью рук, приготовлению блюд и обращению с отходами, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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