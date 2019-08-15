Российские ученые разработали программу по розыску опасного контента в соцсетях

СЕГОДНЯ 09:56 2019-08-15T09:56:07+03:00

Ноу-хау позволит выявить за несколько минут определить источник распространения экстремистской или другой запрещенной информации

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Российские ученые из Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН разработали алгоритм, который поможет выявить опасный контент в соцсетях.

Известно, что в социальных сетях пользователи интернета не только получают информацию, но часто распространяют картинки и тексты с помощью репоста или сообщения. К сожалению, среди этой информации часто встречается и связанная с деятельностью запрещенных организаций, призывом к опасным для жизни действиям или даже уголовным преступлениям.

Найти методы выявления каналов и источников распространения опасного контента взялись ученые из Санкт-Петербурга. Они предложили вести сбор сведений о пользователях или группах, между которыми осуществлялся репост.

- Мы разработали алгоритм, находящий все записи пользователей или групп, у которых появлялся репост, ранее размещенный одним из пользователей на своей странице в соцсети. А затем программа выстраивает схему объектов, между которыми происходил обмен информацией, - объяснила «Известиям» научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной безопасности СПИИРАН Лидия Виткова.

Собранный объем информации во время поиска источника опасного контента настолько велик, что человек самостоятельно проанализировать его не может. Для облегчения зрительного анализа была разработана графическая схема собранных данных, где неоднократно скопированные посты и оригинальные обозначаются разными цветами.

Подобные программы могут заинтересовать не только образовательные учреждения, но и правоохранительные органы, уверены разработчики.

ИСТОЧНИК KP.RU