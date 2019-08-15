МЧС организовало горячую линию после ЧП с самолетом, севшем в поле в Подмосковье

СЕГОДНЯ 11:29 2019-08-15T11:29:44+03:00

МЧС открыло телевон горячей линии после ЧП с самолетом в Жуковском Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По этому номеру можно узнать информацию о пассажирах рейса

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МЧС по Московской области открыло телефон горячей линии после аварийной посадки самолета А321, летевшего рейсом Москва-Симферополь.

- Работает телефон горячей линии ГУ МЧС РФ по Московской области – 8-498-505-41-70, - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что по этому номеру можно узнать всю информацию о пассажирах рейса.

Напомним, лайнер совершил аварийную посадку в кукурузном поле недалеко от аэропорта "Жуковский" утром 15 августа. Причиной происшествия стало попадание птиц в двигатели самолета. Благодаря умелым действиям пилота, ЧП обошлось без жертв. Госпитализация потребовалась только 23 пассажирам. Всего на борту было 226 пассажиров и 7 членов экипажа.

Сейчас пассажиры находятся в аэропорту "Жуковский", где с ними работают психологи и представители компании "Уральские авиалинии".

Жесткая посадка самолета в Жуковском.

ИСТОЧНИК KP.RU