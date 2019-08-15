2019-08-15T08:24:41+03:00
Происшествия

Авиаэксперт о посадке А321 в чистом поле: «Здесь и мастерство пилотов, и везение, что нашлось ровное поле»

Предыдущая подобная посадка произошла в 1990 году, тогда самолёт сгорел, но пилоты остались живы
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Произошла жесткая посадка в Раменском районе.Произошла жесткая посадка в Раменском районе.Фото: Предоставлено "Комсомолке"
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Посадку большого пассажирского самолёта на борту в кукурузном поле эксперты называют настоящим чудом. Напомним, в 6:10 лайнер А321 компании «Уральские авиалинии» вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь. На борту - 226 пассажиров и 7 членов экипажа. По предварительной информации, сразу после взлёта возникла серьёзная проблема с одним из двигателей. Через 15 минут после подъема командир экипажа принял решение садится прямо в поле - судя по всему, времени на другие маневры у него уже не было.

- Произошла жесткая посадка в Раменском районе, - комментирует в Главном управлении МЧС по Московской области. - Все пассажиры и члены экипажа живы. Разрушения корпуса самолёта нет. Разлива топлива нет. На месте работают все необходимые службы.

По горячим следам случившееся корреспонденту «Комсомольской Правды» прокомментировал авиаэксперт Александр Романов.

На борту - 226 пассажиров и 7 членов экипажа Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На борту - 226 пассажиров и 7 членов экипажаФото: Предоставлено "Комсомолке"

- Мы пока не знаем подробностей, но если решение было принято так оперативно, дело, скорее всего, было не только в двигателе, - даже на одном самолёт может какое-то время лететь.

- То, что пилоты посадили самолёт в поле без жертв и разрушений - чудо?

- Тут все в комплексе, думаю. И, безусловно, мастерство лётного экипажа, и везение. Повезло, что для посадки они нашли ровное роле, по размеру достаточное для посадки целого самолёта. В наше время это редкость.

Эксперт вспоминает, что предыдущая подобная посадка нашего самолёта в поле была в 1990 году. Ту-154 «Аэрофлота» вылетел из швейцарского Базеля в Шереметьево. Пассажиров на борту не было, рейс был грузовым - в Москву везли несколько тонн сигарет. Через час после вылета на борту возник пожар. До ближайшего аэродрома не дотянули. Садились прямо на землю неподалёку от чешской деревни Дубенец.

- Тот самолёт остановился буквально в сотне метров от местной церкви, - вспоминает Романов. - Борт в итоге полностью выгорел, но все 6 членов экипажа остались живы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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