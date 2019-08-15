Пассажиры аварийно севшего самолета остаются в аэропорту "Жуковский"

СЕГОДНЯ 10:48 2019-08-15T10:48:30+03:00

С людьми работают представители "Уральских авиалиний" и психологи [видео]

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Пассажиры аварийно севшего самолета рейса Москва-Симферополь остаются в подмосковном аэропорту "Жуковский", куда их доставили автобусами вскоре после происшествия. С людьми работают психологи и представители компании-перевозчика "Уральские авиалинии".

По словам очевидцев, часть пассажиров требует компенсации морального ущерба, на которую они по праву могут рассчитывать. Многие согласны продолжить путь в Крым, но уже другим рейсом.

Сайт kp.ru писал, что авиакомпания уже подготовила резервный борт, который вылетит из "Домодедово" через несколько часов. Также перестраивается расписание. Например, отправление самолета "Уральских авиалиний" из Симферополя пришлось отменить. Сам "Жуковский" работает в штатном режиме.

"Причин для приостановки работы, несмотря на инцидент, нет", - цитирует ТАСС представителя пресс-службы аэропорта.

Тем временем, в Жуковский съезжаются родные и близкие пассажиров злополучного рейса.

Напомним, что лайнер аварийно приземлился в кукурузном поле утром в четверг, 15 августа. Причиной стало попадание птиц в турбины лайнера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/726088" frameborder="0"></iframe> Родственники пассажиров приезжают в Жуковский и ищут своих близких и друзей.

ИСТОЧНИК KP.RU