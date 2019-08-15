2019-08-15T12:43:34+03:00
Происшествия

Видео с коптера самолета «Жуковский-Симферополь», севшего в поле, появилось в сети

Самолет «Жуковский-Симферополь» утром совершил жесткую посадку посреди подмосковного поля. Публикуем видео, снятое с коптера
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Самолет пропахал около полукилометра поляСамолет пропахал около полукилометра поляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В сети опубликовали видео жесткой посадки самолета А321 посреди кукурузного поля в Подмосковье.

Кадры с дрона на месте аварийной посадки А321.

На рейсе «Жуковский-Симферополь» возникли неполадки: по предварительной версии в оба двигателя попали птицы. Один мотор отказал, второй работал с сильными неполадками. Тем не менее пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину удалось профессионально посадить самолет, так что вместо трагедии все обошлось испугом и небольшими травмами. В данный момент на месте аварии работают экстренные службы.

Видео с последствиями экстренной посадки предоставил проект BAZA. Самолет лежит, скренившись на правый борт на кукурузном поле, неподалеку от дороги.На видео видны фрагменты разрушенных двигателей, они по всей видимости были повреждены из-за контакта с землей. Самолет пропахал около 400 метров поля перед окончательной остановкой. Рядом с самолетом видны дежурящие пожарные машины.

Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский: «В самолет попала не одна птица, а целая стая чаек! Там Москва-река и свалки, такое случалось неоднократно»

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Самолёт А321 приземлился в Подмосковье на кукурузное поле. Видео с коптера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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