Видео с коптера самолета «Жуковский-Симферополь», севшего в поле, появилось в сети

СЕГОДНЯ 12:20 2019-08-15T12:43:34+03:00

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В сети опубликовали видео жесткой посадки самолета А321 посреди кукурузного поля в Подмосковье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726130" frameborder="0"></iframe> Кадры с дрона на месте аварийной посадки А321.

На рейсе «Жуковский-Симферополь» возникли неполадки: по предварительной версии в оба двигателя попали птицы. Один мотор отказал, второй работал с сильными неполадками. Тем не менее пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину удалось профессионально посадить самолет, так что вместо трагедии все обошлось испугом и небольшими травмами. В данный момент на месте аварии работают экстренные службы.

Видео с последствиями экстренной посадки предоставил проект BAZA. Самолет лежит, скренившись на правый борт на кукурузном поле, неподалеку от дороги.На видео видны фрагменты разрушенных двигателей, они по всей видимости были повреждены из-за контакта с землей. Самолет пропахал около 400 метров поля перед окончательной остановкой. Рядом с самолетом видны дежурящие пожарные машины.

Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский: «В самолет попала не одна птица, а целая стая чаек! Там Москва-река и свалки, такое случалось неоднократно» 00:00 00:00

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Самолёт А321 приземлился в Подмосковье на кукурузное поле. Видео с коптера.

ИСТОЧНИК KP.RU