Турецкие отели могут отказаться от системы все включено

СЕГОДНЯ 12:26 2019-08-15T12:26:47+03:00

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Турецкие предприниматели с курортов Сиде и Аланья обратились к властям с просьбой изменить систему «все включено» для отелей. Торгово-промышленная палата города Манавгат направила письмо в министерство туризма и культуры Турции и предложила определить районы, где работа гостиниц в формате all inclusive не будет мешать развитию другого бизнеса.

Члены палаты отмечают, сейчас система «все включено» уничтожает их бизнес, а изменение ее стандартов поможет дробиться честной конкуренции за расходы туристов. Дело в том, что сейчас туристы почти не покидают территорию отелей и редко совершают покупки, передает сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на сообщение Ассоциации туроператоров.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов прокомментировал эту инициативу и напомнил, что в этом году турпоток из России в Турцию побил очередной рекорд.

«Россияне привыкли к системе «все включено», которая действует на турецких курортах. Рекордный поток наших туристов в Турцию объясняется именно тем, что за относительно небольшие деньги там можно отдыхать вот по этой системе. Если ее ограничат или вообще отменят, то вполне ожидаемо, что российские туристы предпочтут для отдыха другие страны», - приводит слова Власова ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU