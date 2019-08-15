2019-08-15T12:26:47+03:00
Общество

Турецкие отели могут отказаться от системы все включено

В Госдуме прокомментировали, как изменения повлияют на предпочтения россиян
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Турции хотят отказаться от системы "все включено"В Турции хотят отказаться от системы "все включено"Фото: Антон ПИКУС
Изменить размер текста:

Турецкие предприниматели с курортов Сиде и Аланья обратились к властям с просьбой изменить систему «все включено» для отелей. Торгово-промышленная палата города Манавгат направила письмо в министерство туризма и культуры Турции и предложила определить районы, где работа гостиниц в формате all inclusive не будет мешать развитию другого бизнеса.

Члены палаты отмечают, сейчас система «все включено» уничтожает их бизнес, а изменение ее стандартов поможет дробиться честной конкуренции за расходы туристов. Дело в том, что сейчас туристы почти не покидают территорию отелей и редко совершают покупки, передает сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на сообщение Ассоциации туроператоров.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов прокомментировал эту инициативу и напомнил, что в этом году турпоток из России в Турцию побил очередной рекорд.

«Россияне привыкли к системе «все включено», которая действует на турецких курортах. Рекордный поток наших туристов в Турцию объясняется именно тем, что за относительно небольшие деньги там можно отдыхать вот по этой системе. Если ее ограничат или вообще отменят, то вполне ожидаемо, что российские туристы предпочтут для отдыха другие страны», - приводит слова Власова ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российские специалисты увеличат высоту орбиты МКС на два километра
Перед вылетом Airbus А321 в Жуковском все технические средства работали в штатном режиме
Посадка самолета "Уральские авиалинии": К медикам обратились 55 человек
Зидан может покинуть "Реал Мадрид"
Два самолета совершили аварийные посадки в варшавском аэропорту Шопена
Самолет Минобороны США загорелся в Ирландии
Видео с коптера самолета «Жуковский-Симферополь», севшего в поле, появилось в сети
В Microsoft признались в прослушке голосовых сообщений пользователей
При взлете Airbus А321 с Жуковского работала система отпугивания птиц
Жители крупных городов России назвали «справедливую зарплату»
ЧП в Жуковском: следователи изъяли образцы топлива Airbus 321
Трое пассажиров севшего в поле самолета А321 пропустили злополучный рейс
МЧС организовало горячую линию после ЧП с самолетом, севшем в поле в Подмосковье
В больнице остаётся один из 23 пострадавших пассажиров Airbus 321
Экс-президенту Киргизии предъявлены новые обвинения
Пассажиры аварийно севшего самолета остаются в аэропорту "Жуковский"