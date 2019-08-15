2019-08-15T13:31:10+03:00
Наука

Российские специалисты увеличат высоту орбиты МКС на два километра

Это необходимо для успешной стыковки корабля «Союз МС-14»
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Орбиту МКС поднимут на два километраОрбиту МКС поднимут на два километраФото: NASA
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В четверг, 15 августа, российские специалисты проводят операцию по корректировки орбиты Международной космической станции (МКС). Это необходимо для того, чтобы создать оптимальные баллистические условия для запуска и стыковки МКС и корабля «Союз МС-14», полет которого запланирован на 22 августа.

Операцию решено было разделить на два этапа. В 08:53 по московскому времени произошло первые включение двигательной установки. Второе — в 11:53. В результате высота полета станции увеличится на 2,1 километра и составит 415,5 километра, пишет сайт телеканала «Звезда».

Известно, что минимальная высота орбиты МКС составляет 415 километров, а максимальная - 428,7 километра. Изменить этот уровень можно благодаря работе двигательной установки грузового корабля «Прогресс-М».

Ранее сообщалось, что космический грузовик «Прогресс МС-12» был отправлен на МКС 31 июля с космодрома Байконур. Корабль стал третьим за всю историю запусков прилетевшим к станции по сверхкороткой двухвитковой схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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