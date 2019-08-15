2019-08-15T15:19:07+03:00
Экономика

Курс евро поднялся выше 74 рублей впервые с 1 апреля

Рассказываем о курсах евро и доллара на 15 августа 2019
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Рассказываем о курсах евро и доллараРассказываем о курсах евро и доллараФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Курсы доллара и евро продолжают прибавлять в стоимости на Московской бирже.

Официальный курс рубля к евро, по данным Московской биржи на торгах в четверг, 16 августа, к 13.45 мск., потерял в цене 60 копеек. Стоимость европейской валюты поднялась до отметки в 74,16 рубля. Последний раз евро продавался за 74 рубля в начале апреля.

Американская валюта прибавила в цене 46 копеек, достигнув 66,48 рубля.

Российская валюта слабеет уже второй день подряд. В среду, 15 августа, курс доллара поднялся выше 66 рублей впервые с мая этого года. Евро подорожал до 73,6 рубля

Во многой причиной является снижение цен на нефть. Октябрьский фьючерс на сырье марки Brent падает на 2,03% и по состоянию на 15 августа его стоимость составляет 58,27 доллара за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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