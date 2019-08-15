Названы страны, жители которых чаще всего посещают Россию

СЕГОДНЯ 16:26 2019-08-15T16:26:11+03:00

Впервые в этом году Австралия и Новая Зеландия вошли в топ-20 стран-лидеров по въездному туризму

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В Ассоциации туроператоров России назвали страны, жители которых чаще всего приезжают в Россию. Впервые в списке лидеров оказались Австралия и Новая Зеландия.

За первое полугодие этого года количество путешественников из Южного полушария в нашу страну увеличилось, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, на 10% - с 21 до 23 тысяч человек.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, гости из Южного полушария предпочитают поездки на озеро Байкал, Камчатку и полярный Урал. Они покупают пакетные туры, включающие перелёт, проживание и питание.

- Такая статистика по въездному туризму из Австралии и Новой Зеландии - опосредованные результаты Чемпионата мира по футболу, который проходил в 2018 году в России. Жители Южного полушария тоже приезжали на него, хоть и в меньшем количестве, по сравнению с другими странами, писали отзывы, загружали ролики. В итоге сработало сарафанное радио, и Россия получила хороший промоушн, - объясняет Майя Ломидзе.

Чаще всего в Россию приезжают туристы из:

Китая - (увеличение на 24,5%),

Германии - (снижение на 4,3%),

Южной Кореи (26%),

Израиля (+6,2%),

Италии (+5%).

Кстати, падение показателей фиксируется не только по Германии, но и по Чехии (–4,6%) и Франции (–8,2%).

В целом эксперты отмечают, что мундиаль-2018 всколыхнул интерес к России жителей европейских стран, пишет News.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU