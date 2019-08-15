2019-08-15T17:47:01+03:00
В мире

Гибралтар освободил захваченный супертанкер Grace 1

Власти страны получили обещания от Ирана
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Супертанкер перевозил больше 2 миллионов баррелей нефти.Супертанкер перевозил больше 2 миллионов баррелей нефти.Фото: REUTERS
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Власти Гибралтара освободили иранский супертанкер Grace 1. Напомним, судно было захвачено сотрудникам спецподразделений страны 4 июля.

Причиной ареста корабля называлось нарушение санкций ЕС. Якобы экипаж намеривался поставить больше двух миллионов баррелей сырой нефти в Сирию в обход принятым ранее решениям.

С тех пор арест судна несколько раз продлевался. Случай стал причиной обострения отношений между рядом стран. МИД Ирана обвинял Британию в пиратстве. Действия заграничных коллег осудили и в российском дипведомстве. Там заявили, что "на Ближнем Востоке накопился целый клубок проблем". Вина за их появление была возложена на западные страны, которые проводят "безответственную политику".

Как стало известно, правительство Гибралтара добилось от от иранского правительства письменных заверений в том, что судно не будет разгружать "черное золото" в Сирии, сообщает Reuters.

ИСТОЧНИК KP.RU

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