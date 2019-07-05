2019-07-05T22:45:47+03:00
Политика

В МИД РФ осудили задержание танкера Grace 1

Дипведомство расценило это как попытку осложнения ситуации вокруг Ирана и Сирии
Григорий ЛЕОРДА
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МИД РФ сделал замечание европейским странам.МИД РФ сделал замечание европейским странам.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Суд Гибралтара постановил продлить до 19 июля задержание танкера Grace 1. Судно, груженное сырой нефтью, направлялось в Сирию из Ирана в обход санкций Евросоюза.

"Осуждаем захват супертанкера под панамским флагом, осуществленный 4 июля властями Гибралтара при содействии спецподразделения морской пехоты вооруженных сил Великобритании. Задержание судна и находившегося на нем груза расцениваем в качестве целенаправленной акции по дальнейшему осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии", - заявили в российском МИДе.

В ведомстве подчеркнули, что данный шаг противоречит заявленному настрою ведущих стран Евросоюза добиваться сохранения договоренностей с Ираном в ядерной сфере.

"Иранские представители неоднократно подчеркивали, что их страна не получила экономической отдачи от ядерной сделки во многом вследствие того, что ее европейские участники так и не смогли найти эффективные формы работы в этой сфере в условиях, когда США из СВПД вышли", - говорится в заявлении дипведомства.

Российские дипломаты отметили, что на Ближнем Востоке накопился целый клубок проблем. Вина за их появление появление накладывается, в первую очередь, на западные страны, которые проводят "безответственную политику".

ИСТОЧНИК KP.RU

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