Футболист отметил день рождения в Освенциме и был вынужден извиняться

СЕГОДНЯ 18:36 2019-08-15T18:36:35+03:00

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Свой день рождения уругвайский футболист Родриго Салазар решил провести в музее в Освенциме. Это стало большой ошибкой, стоило спортсмену поделиться с подписчиками фото у бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау, как на него обрушился шквал критики.

Свое свободное от игр время полузащитник немецкого футбольного клуба «Айнтрахт», проводит путешествуя по Европе. В этом году местом для празднования своего дня рождения 20-летний Родриго Салазар выбрал музей Освенцима. Футболист не только сфотографировался на фоне железнодорожных «Ворот смерти» и опубликовал снимок в Instagram, но и «украсил» фото веселыми смайликами и подписью «+1».

Спортсмен опубликовал в соцсетях снимок из Освенцима и тут же получил массу упрековФото: Instagram.com

Реакция подписчиков не заставила себя ждать – возмущенные пользователи соцсети справедливо обрушились на Салазара с критикой. Футболисту пришлось сделать еще одну публикацию в Instagram, правда, не на своей страничке, а уже на официальном аккаунте польского ФК «Корона».

- Я не собирался оскорблять жертв концлагеря, - написал спортсмен - Я не знал, где именно стоял, когда делал эту фотографию. Мне стыдно за свой поступок, потому что теперь я знаю, что произошло за этими воротами.

Ограничиваться одними извинениями футболист не стал. Он сообщил, что готов пожертвовать средства в один из фондов памяти жертв Освенцима, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU