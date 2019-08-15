2019-08-15T22:04:59+03:00
Происшествия

Командир экипажа А321 отказывается считать себя героем

Дамир Юсупов заявил, что в экстренной ситуации спасал самолет и пассажиров
Григорий ЛЕОРДА
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Дамир Юсупов.Дамир Юсупов.
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Командир экипажа А321, который в четверг утром аварийно приземлился в поле почти сразу после взлета, не считает себя героем. Об этом Дамир Юсупов сообщил журналистам после общения со следователями.

"Многие говорят, что герой, но, честно говоря, я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров, экипаж", - заявил Юсупов.

Он также рассказал, что у команды было несколько вариантов спасения самолета. Когда отказал лишь один двигатель им было принято решение возвращаться в аэропорт. Но вскоре отказал и второй. Тогда Юсупов решил посадить самолет в поле. При этом он не стал выпускать шасси, так как опасался того, что борт мог перевернуться.

"Мысли были только о том, как не допустить падение, а когда стало понятно, что падение неизбежно - о том, как мягче посадить самолет", - добавил пилот.

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Пресс-подход пилотов самолёта А321, который совершил аварийную посадку в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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