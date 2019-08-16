2019-08-16T00:36:49+03:00
Происшествия

Двое подростков с ножами напали на полицейского в Иерусалиме

По ним открыли ответный огонь [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Двое подростков напали на полицейского в ИерусалимеДвое подростков напали на полицейского в ИерусалимеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В историческом центре Иерусалима двое подростков с ножами напали на сотрудника полиции. Он был вынужден открыть по ним ответный огонь. По официальным данным, они были застрелены, местные СМИ пишут, что один из нападавших выжил. Офицер получил ранения средней тяжести.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что двое подростков сбили с ног полицейского. Коллеги офицера несколько раз с небольшого расстояния выстрелили в нападавших, которые после этого остались лежать на земле.

- Один офицер полиции получил ранение средней тяжести при нападении с применением холодного оружия в иерусалимском Старом городе. Двое террористов застрелены в результате быстрых ответных действий полиции, - написал в Twitter пресс-секретарь полиции Мики Розенфельд.

Отмечается, что нападение произошло в Старом городе, где ежедневно гуляют тысяч туристов и паломников.

Двое подростков напали на полицейского в Иерусалиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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