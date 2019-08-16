2019-08-16T01:00:08+03:00
Общество

Умер Кэри Муллис, нобелевский лауреат по химии

Кэри Муллис умер в возрасте 74 лет
Мария ИГНАТЬЕВА
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Умер Кэри Муллис, нобелевский лауреат по химии. Фото: официальный сайт Кэри МуллисаУмер Кэри Муллис, нобелевский лауреат по химии. Фото: официальный сайт Кэри Муллиса
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В США умер Кэри Муллис, нобелевский лауреат по химии, получивший награду за открытие простого и дешевого метода анализа ДНК. Он скончался в возрасте 74 лет в своем доме.

Как пишет газета New York Times, ученый умер 7 августа в своем доме, который расположен Ньюпорт-Бич в штате Калифорния. Жена Кэри Муллис Нэнси Косгроув Муллис сообщила, что ее супруг скончался по причине сердечной и респираторной недостаточности, которые вызвало осложнение после пневмонии.

Напомним, что Нобелевскую премию Кэри Муллис получил вместе с британским коллегой Майком Смитом в 1993 году. Помимо исследовательской деятельности он занимался писательской работой. В 1998 году он выпустил автобиографию "Танцующий обнаженным на поле разума". В книге он отрицал связь между ВИЧ и СПИДом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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