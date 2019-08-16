В российском посольстве ответили на появление новой жертвы в Солсбери

СЕГОДНЯ 01:48 2019-08-16T01:48:21+03:00

В дипведомстве не поверили в новые обстоятельства в деле Скрипалей

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В российском посольстве в Лондоне отреагировали на заявление Скотленд-Ярда о выявлении еще одной жертвы инцидента в Солсбери. Следователи утверждают, что четвертой жертвой стал полицейский. По мнению дипломатов, сообщение не вызывает доверия.

- Непонятно, почему о столь важном обстоятельстве стало известно спустя полтора года. Упоминается о некоем «ином методе» обнаружения следов воздействия нервно-паралитического вещества, который почему-то был применен лишь сейчас, - сказал источник ТАСС.

В посольстве считают, что это попытка подвести доказательную базу под «заранее определенные политические установки». Отмечается, что в заявлениях Скотленд-Ярда есть нестыковки, которые и наводят на такие мысли.

Напомним, что 4 марта 2018 года в английском городе Солсбери был загадочно отравлен проживавший там международный шпион Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией. Лондон незамедлительно возложил вину на Москву, использовав это как предлог для усиления санкций. В свою очередь, Россия указывает на многочисленные нестыковки - например, уничтожение улик британской стороной.

ИСТОЧНИК KP.RU