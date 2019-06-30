Британский политик Томми Робинсон — о «деле Скрипалей»: Допускаю, что наши спецслужбы способны посеять ложь

На голосовании о снятии санкций с российской делегации в ПАСЕ (Парламентской Ассамблее Совета Европы) представители лишь одной из влиятельных стран континента почти полностью проголосовали против — британцы. Да и вообще, наши отношения с Туманным Альбионом сейчас чуть ли не хуже, чем с Грузией или Украиной. Даже на недавнем саммите «Большой двадцатки» в Осаке премьер-министр Тереза Мэй начала переговоры с Россией с попытки «жёстко призвать к ответу за дело Скрипалей» (загадочное отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля вместе с дочерью 4 марта 2018 года в Солсбери).

Так может ли лёд между Темзой и Москвой-рекой всё-таки растаять — и есть ли на Островах альтернативные точки зрения на тот же скандал со Скрипалями? Об этом «КП» рассказал британский политик Томми Робинсон, советник главы Партии независимости Соединённого Королевства — UKIP (подробнее об этом движении — см. справку «КП»).

«Я ВИЖУ, КАК ВЛАСТИ ПОЗВОЛЯЮТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В ЛОНДОН БОЕВИКАМ ИГИЛ*»

— Уходящий премьер Тереза Мэй намекает, что готова улучшить отношения с Москвой, а её вероятный преемник Борис Джонсон до начала санкций 6-7 лет назад считался чуть ли не русофилом. Примирение между нашими странами всё-таки возможно?

— В нынешним политическом климате говорить о любых подвижках на российском направлении сложно. Но мне хотелось бы думать, что британское правительство сможет «перезагрузить» отношения с Москвой ради смежных задач, взаимных интересов и общих ценностей.

— Например?

— Я рассматриваю Россию как существенного партнёра в борьбе против радикального исламизма. Не жду, что Лондон и Москва смогут договориться по всем вопросам; но, в любом случае, укрепление их отношений уменьшит угрозы и увеличит процветание во всём мире.

— Однако, если пролистать британские СМИ, у них на сей счёт иное мнение…

— Я вижу, как власти позволяют возвращаться в Британию боевикам ИГИЛ* (запрещённая террористическая группировка; в боевых действиях на её стороне в Сирии участвовали сотни добровольцев из Европы, в том числе подданных королевы из числа «новых англичан» — ред.). И задаюсь вопросом: почему? На мой взгляд, эти люди совершили государственную измену и должны остаться в той адской дыре, куда уехали «сражаться».

— При этом жителям России куда сложнее попасть в Британию, нежели таким «беженцам».

— Думаю, вся визовая система Соединённого Королевства нуждается в капитальном ремонте. Это просто смешно, когда русским не выдают визы, а личности из стран третьего мира, которые прибыли сюда, миновав множество вполне безопасных территорий, могут остаться здесь, просто объявив себя беженцами. С этим пора заканчивать. И мои слова — не «расизм», а вопрос национальной безопасности.

Митинг в Лондоне в поддержку Томми Робинсона, которого судят за нарушение запрета на видеосъёмкуФото: GLOBAL LOOK PRESS

О «ХИМТАКЕ В СОЛСБЕРИ»

— Одна из причин охлаждения между Россией и Британией — отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля, в чём Лондон продолжает обвинять Москву.

— Для меня крайне сложно на 100% поверить тому, что сообщают наши спецслужбы. Слишком часто я видел их дурные поступки, и слишком часто я видел ложь и пропаганду. Зная, как британское государство третировало меня (за оппозиционные взгляды и неприятие бесконтрольной миграции — ред.) — нет ни одной причины не верить, что оно не может предпринять нечто подобное (а то и хуже) против кого-то ещё. Такова суть грязной политики «глубинного государства», под которым мы живём. Я допускаю, что наша разведка и спецслужбы способны посеять ложь, сэкономив на правде, и более чем уверен, что они готовы вбросить в публичное поле дезинформацию, если это отвечает их целям.

— Так что же, по вашему, произошло в Солсбери?

— Я не знаю, однако не хотел бы и преуменьшать этот трагический инцидент. Отец и дочь Скрипали, а также умершая от того же яда жительница соседнего города Дона Стёрджес — все они перенесли страдания, и я им сочувствую. Каждая страна имеет секретных агентов, которые на неё работают, и каждая страна играет свою партию в геополитических шахматах. Невинные люди, угодив в эти игры, расплачиваются болью, а то жизнью.

Робинсон считает, что власти хотят засадить его за решётку, чтобы заглушить его голосФото: GLOBAL LOOK PRESS

ТЮРЬМА ЗА ТРАНСЛЯЦИЮ

— Между тем в родной Британии против вас продолжается судебное разбирательство.

— Я не считают этот суд честным и беспристрастным. Думаю, власти хотят засадить меня за решётку, чтобы заглушить мой голос. Я для них — жестокая головная боль.

От редакции. Как медиа-менеджер Томми Робинсон создал чуть ли не самое популярное «альтернативное медиа» в стране — новостной портал TR.news, критикующий официальный Лондон за неспособность справиться с мигрантской преступностью.

Одним из таких резонансных происшествий стали массовые изнасилования детей и подростков «новыми британцами». Сейчас дело об этом слушается в Королевском суде Лидса. Пару месяцев назад Робинсон пришёл к этому суду, чтобы поддержать жертв и их родственников, а заодно провести стрим (видеотрансляцию) для собственного СМИ.

И теперь судят уже его (официальный предлог — нарушение запрета на видеосъёмку близ здания суда и «попытка воспрепятствования правосудию»). Ближайшее заседание по делу Томми состоится 4 июля.

СПРАВКА «КП»

Партия Независимости Соединённого Королевства (UKIP) была создана в 1991 году. Она выступала за выход из ЕС и закрытие границ ещё до того, как это стало трендом.

На выборах в Европарламент-2014 UKIP показала сенсационный результат, набрав в Британии 27,5%. На национальных парламентских выборах год спустя «самостийники» тоже выступили неплохо — 12,6%.

А потом в 2016 году произошёл «Брексит» (успешный референдум по выходу Соединённого Королевства из ЕС), и «партии одной идеи» стало просто не за что агитировать. На следующих выборах UKIP показала очень слабые результаты.

Тем не менее, сейчас в верхней палате британского парламента у неё есть один депутат. Последнее время, когда UKIP стала выступать против мигрантской преступности и радикального исламизма, рейтинги партии вновь пошли вверх. И есть отчего. Так, один из самых жестоких палачей ИГИЛ*, Мухаммад Эмвази (известен как Джихади Джон, лично участвовал в публичных казнях во время войны в Сирии), до того, как сбежать на Ближний Восток, рос в Западном Лондоне и имел британское подданство. А UKIP как раз хочет, чтобы подобных примеров было меньше.

* ИГ (ИГИЛ) — запрещённая в РФ и многих других странах мира террористическая организация.