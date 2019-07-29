Версия швейцарского исследователя: Скрипаля отравили британцы, чтобы не сбежал в Россию с компроматом

С момента химатаки в Солсбери прошло почти полтора года, сколотить единый антироссийский фронт и обложить Москву новыми убийственными санкциями после этого «инфоповода» не получилось. Зато правда - весьма неприятная для заказчиков провокации - потихоньку всплывает. Швейцарский публицист Майкл Энтони опубликовал свою версию трагедии 4 марта 2018 года. Тогда, напомним, в городке Солсбери неизвестно кто отравил международного шпиона Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией, в чем Лондон огульно обвинил Москву. Но на самом деле, похоже, всё было совершенно иначе.

МИШЕНЬ - ТРАМП

Итак, по версии Энтони, Скрипалю как «специалисту по России» постоянно перепадали аналитические материалы о бывшей родине: кураторы из МИ-6 и других спецслужб высоко ценили его консультации. В какой-то момент он понял направление работы британцев: сбор компромата на свежеиспеченного президента США Дональда Трампа. Противников у нового хозяина Белого дома, еще до выборов обещавшего «наладить отношения с Москвой», было немало по обе стороны Атлантики.

Бизнес-проекты в России у магната действительно имелись. Но, подав их под нужным углом, можно было сколотить вполне правдоподобную версию о «сговоре Трампа с Кремлем с целью госизмены». Именно этим по заказу политтехнологов из Демпартии США (главных противников республиканца) занимался экс-сотрудник британской разведки Кристофер Стил. Вполне логично, что за консультациями по «русскому делу» он обратился к Скрипалю.

Слева направо: дочь Юлия, жена Людмила и Сергей Скрипаль у собственного дома в Англии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но, по версии Энтони, бывший разведчик давно разочаровался в новой родине и подумывал вернуться в Москву. А в качестве обратного билета - прихватить документы, изобличающие фабрикацию «русского дела Трампа». За такое Родина вполне могла простить отступника.

На Островах он, естественно, был под колпаком МИ-6. И решил реализовать план через дочь Юлию, чтобы та в России подготовила почву для его побега.

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ ЯД

Но в МИ-6 тоже сидели не дураки - заподозрив измену изменника, отца и дочь решили убрать с помощью нервно-паралитического яда. Когда Юлия в очередной раз прибыла в Солсбери к родителю, по почте к ним пришел подарочный флакон духов «Nina Ricci». С тем самым веществом.

Английские криминалисты на месте обнаружения отравляющих веществ в Солсбери.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Однако бывший разведчик запретил дочери вскрывать подозрительный пакет и выбросил его. (Позже флакон на окраине Солсбери подберут местные жители Чарльз Роули и его подруга Дона Стерджес, попытаются «спрыснуть» - и женщина умрет в больнице 8 июля 2018 года.)

...Поняв, что попытка убрать Скрипалей провалилась, британские спецслужбы привели в действие запасной план. Зашедшие в ресторан отец и дочь были введены в бессознательное состояние с помощью опиатов и фентанила, после чего их обнаружили на скамейке в Солсбери. Словно в английской сказке, рядом совершенно случайно оказалась полковник британской армии, медик и специалист в области химоружия Элисон Маккорт.

По версии Лондона, героическая женщина спасла россиян… Или совсем наоборот?

ЛОЖЬ ЛОЖЬЮ ПОГОНЯЕТ

Элисон Маккорт проделала с беспомощными людьми непонятные манипуляции, возможно, введя им нужную дозу «яда Скрипалей», продолжает Майкл Энтони.

Это же вещество могли добавить в анализы, взятые у Скрипалей в больнице - отсюда и подозрительно высокая концентрация яда в пробах. Затем (как говорят в разведке: «легендируя операцию») агенты МИ-6 нанесли «яд Скрипалей» на дверную ручку их дома. После чего премьер-министр Тереза Мэй (теперь уже бывшая) с чистой душой обвинила во всем Россию.

Хотя версия официального Лондона не выдерживает малейшей критики.

Якобы русские агенты, пресловутые «Петров и Боширов», смазали ядом ручку их дома. Но Скрипали, прикоснувшись к ней, потом еще долго гуляли по городу (по версии Энтони, напомним, ручку обработали сами британцы ПОЗЖЕ). Затем, уже после атаки «смертельным нервно-паралитическим ядом», со Скрипалями контактировали полицейские, врачти и спасатели без защитного снаряжения. Наконец, эксперт по отравлениям, полковница Эллисон Маккорт, героически позволяет собственной юной дочери ассистировать в оказании первой помощи Скрипалям (сей сюжет, захлебываясь от умиления, растиражируют британские газеты). Наконец, мутная история с пробами на месте преступления, которые то ли взяли, то ли нет…

А вот если допустить, что это провокация британских спецслужб, к тому же очень топорная, - то все, напротив, более чем логично.

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