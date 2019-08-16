СМИ сообщили о желании Трампа приобрести Гренландию
Президент США Дональд Трамп обсудил со своими советниками возможность приобретения Гренландии. Американский лидер уточнял следует ли пытаться это сделать.
- Трамп спрашивал советников, могут ли США купить Гренландию, слушал с интересом, когда они обсуждали ее богатые ресурсы и важность с точки зрения геополитики, - сообщает источник газеты The Wall Street Journal.
Однако некоторые советники сочли беседу за шутку, так как неясно, насколько серьезно американский лидер к этому относится. Но часть помощников поддержали главу белого дома, отметив, что этот шаг мог бы быть экономически целесообразным.
Отмечается, что это обсуждение прошло в рамках беседы о расширении военного присутствие США в Арктике.
В мае Гренландию должен был посетить госсекретарь США Майк Помпео, однако поездка была отменена из-за эскалации напряжения в отношениях с Ираном.
ИСТОЧНИК KP.RU