СМИ сообщили о желании Трампа приобрести Гренландию

СЕГОДНЯ 04:51 2019-08-16T04:51:42+03:00

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Президент США Дональд Трамп обсудил со своими советниками возможность приобретения Гренландии. Американский лидер уточнял следует ли пытаться это сделать.

- Трамп спрашивал советников, могут ли США купить Гренландию, слушал с интересом, когда они обсуждали ее богатые ресурсы и важность с точки зрения геополитики, - сообщает источник газеты The Wall Street Journal.

Однако некоторые советники сочли беседу за шутку, так как неясно, насколько серьезно американский лидер к этому относится. Но часть помощников поддержали главу белого дома, отметив, что этот шаг мог бы быть экономически целесообразным.

Отмечается, что это обсуждение прошло в рамках беседы о расширении военного присутствие США в Арктике.

В мае Гренландию должен был посетить госсекретарь США Майк Помпео, однако поездка была отменена из-за эскалации напряжения в отношениях с Ираном.

ИСТОЧНИК KP.RU