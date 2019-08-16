СЕГОДНЯ 06:33 2019-08-16T06:33:03+03:00

В Китае во время схода оползня без вести пропали 17 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Китае в юго-западной провинции Сычуань на территории Ляншань-Ийского автономного округа произошел сход оползня. В результате случившего как минимум 17 человек считаются пропавшими без вести.

Сообщается, что инцидент произошел около 12:44 по местному времени. Часть горной породы неожиданно обрушилась на железнодорожные пути между городами Чэнду и Куньмин. Под завалами оказались около 70 метров путей.

В момент схождения оползня на месте работал технический персонал, которые ремонтировали этот участок дороги. О точном числе людей пока неизвестно. По данным газеты China Daily, из под завалов достали 11 человек. Около 17 считаются пропавшими без вести.

Спасатели до сих пор работают на местности. Всего их порядка 400 человек. К месту происшествия привезли 14 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU