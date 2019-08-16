Супруга перенесшего инсульт Гафта рассказала о его самочувствии

СЕГОДНЯ 11:10 2019-08-16T11:10:57+03:00

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Народный артист СССР, ведущий актер театра "Современник" Валентин Гафт по-прежнему находится под наблюдением врачей в одной из московских больниц. Его состояние оценивается как стабильное, но выписка пока не планируется. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщила супруга артиста Ольга Остроумова.

Напомним, что Валентин Иосифович был госпитализирован на прошлой неделе, 8 августа, с подозрением на инсульт. 83-летний народный артист несколько дней провел в реанимации и лишь потом был переведен в обычную палату отделения неврологии.

"Ничего, стабильное состояние, нормально все, про выписку ничего пока не могу сказать", - цитирует РИА Новости Ольгу Остроумову.

Сайт kp.ru писал, что организм Гафта уже с трудом переносит нагрузки не только из-за почтенного возраста, но и на фоне тяжелого хронического недуга. Ранее в этом году актер уже попадал в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU