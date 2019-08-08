"Жив": родня Валентина Гафта успокоила взволнованных россиян

В Сети появились слухи о смерти Валентина Гафта. Родные народного артиста вынуждены успокаивать взволнованную публику. Супруга и пасынок Гафта опровергли сообщения о его кончине. Они постоянно находятся с Валентином Иосифовичем и просят не реагировать на сплетни.

"Состояние удовлетворительное, день на день не приходится. Пока находится в больнице, конечно же. Валентин Иосифович сейчас лежит", - рассказала супруга актера Ольга Остроумова.

Она добавила, что речь о выписке пока не идет. При этом актер сохраняет бодрость духа. "Смотрит свои передачи, которые ему сын на флешку записал", - цитирует ее РИА Новости.

В свою очередь, пасынок народного артиста РСФСР Михаил Левитан был боле лаконичен. "Жив, я только что от него, все с ним в порядке", - цитирует его "Интерфакс".

Напомним, 8 августа стало известно, что Гафт находится на лечении в одной из столичных больниц. Несколько дней 83-летний народный артист РСФСР провел в реанимации, сейчас его перевели в обычную палату отделения неврологии. Ольга Остроумова подтвердила, что Гафта госпитализировали с подозрением на инсульт. Врачи делают все, чтобы он поскорее поправился.

Актер уже не первый раз в этом году попадает в больницу. Из-за тяжелого хронического недуга ему приходится принимать много лекарств. Организм с трудом переносит эти нагрузки.