2019-08-08T14:44:49+03:00
Звезды

"Жив": родня Валентина Гафта успокоила взволнованных россиян

Народный артист находится в больнице, речь о выписке пока не идет
Ольга ЛИБГАРДТ
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Валентин Гафт на праздновании юбилея театра `Современник`, 2016 год.Валентин Гафт на праздновании юбилея театра `Современник`, 2016 год.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Сети появились слухи о смерти Валентина Гафта. Родные народного артиста вынуждены успокаивать взволнованную публику. Супруга и пасынок Гафта опровергли сообщения о его кончине. Они постоянно находятся с Валентином Иосифовичем и просят не реагировать на сплетни.

"Состояние удовлетворительное, день на день не приходится. Пока находится в больнице, конечно же. Валентин Иосифович сейчас лежит", - рассказала супруга актера Ольга Остроумова.

Она добавила, что речь о выписке пока не идет. При этом актер сохраняет бодрость духа. "Смотрит свои передачи, которые ему сын на флешку записал", - цитирует ее РИА Новости.

В свою очередь, пасынок народного артиста РСФСР Михаил Левитан был боле лаконичен. "Жив, я только что от него, все с ним в порядке", - цитирует его "Интерфакс".

Напомним, 8 августа стало известно, что Гафт находится на лечении в одной из столичных больниц. Несколько дней 83-летний народный артист РСФСР провел в реанимации, сейчас его перевели в обычную палату отделения неврологии. Ольга Остроумова подтвердила, что Гафта госпитализировали с подозрением на инсульт. Врачи делают все, чтобы он поскорее поправился.

Актер уже не первый раз в этом году попадает в больницу. Из-за тяжелого хронического недуга ему приходится принимать много лекарств. Организм с трудом переносит эти нагрузки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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