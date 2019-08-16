2019-08-16T12:22:20+03:00
Общество

Второго пилота А 321, севшего в кукурузном поле, госпитализировали

у летчика ушибы грудной клетки
Ася РОМАНЧУК
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Второго пилота из самолета А321, который столкнулся со стаей птиц в Жуковском, госпитализировали.Второго пилота из самолета А321, который столкнулся со стаей птиц в Жуковском, госпитализировали.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Спустя сутки после жесткой посадки пассажирского самолета А321, который следовал в Крым, врачи приняли решение госпитализировать второго пилота.

У Георгия Мурзина появились проблемы после ушиба грудной клетки.

- У второго пилота ушибы грудной клетки, он в больнице. Все нормально, - прокомментировал на пресс-конференции в Екатеринбурге коммерческий директор авиаперевозчика Кирилл Скуратов.

23-летний Георгий Мурзин пришел в компанию "Уральские авиалинии" в 2018 году. За это время успел налетать 600 часов, сообщает телеканал "360".

Самолет Airbus A321 совершил жесткую посадку неподалеку от аэропорта Жуковский почти сразу после взлета.

Благодаря мастерству пилотов лайнер смог сесть в кукурузном поле, никто из экипажа и пассажиров не получил сильные травмы.

Причиной случившегося стала стая птиц, которые попали в двигатель самолета. Птицы попали в оба двигателя, из-за чего самолет через полторы минуты после взлета стал стремительно терять высоту.

Позже первый пилот Дамир Юсупов расскажет, что решил не выпускать шасси - так гораздо безопаснее. Слова профессионала подтверждены делом. Самыми серьезными повреждениями у пассажиров были ушибы.

Эксперты называли приземление ювелирным, а в каждый аэропорт предложили посадить орнитологов.

Кстати, сразу после случившегося командира экипажа Дамира Юсупова, второго пилота Георгия Мурзина, старшего бортпроводника Дмитрия Ивлицкого, бортпроводника Дмитрия Гончаренко, стюардесс Алию Слякаеву, Надежду Вершинину и Яну Ягодину – всех занесли в раздел «Чистилище» печально известного сайта «Миротворец». (подробности)

Встреча с пилотами А-321.

ИСТОЧНИК KP.RU

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