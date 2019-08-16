Россиянка устроила дебош в самолете из Доминиканы в Москву

СЕГОДНЯ 15:18 2019-08-16T15:18:28+03:00

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О ЧП на борту самолета авиакомпании Royal Flight сообщил один из пассажиров. Николай сразу обратил внимание на то, что его попутчица явно в состоянии алкогольного опьянения, но та вначале вела себя вполне адекватно: заняла свое место, а затем отправилась в туалет.

Однако, когда самолет уже готовился взлетать, женщина устроила истерику, что не выйдет из туалетной комнаты и не будет занимать свое место.

- Она просила оставить ее в туалете, а когда ее успокоили и усадили на место, стала требовать менеджера и просить объяснить ей, почему самолет задержался на час, — рассказал Николай.

Затем пьяная пассажирка на некоторое время ушла в другой салон самолета к бортпроводникам, а когда вернулась почему-то начала скандалить с попутчиками.

- Этот скандал продолжался около двух часов – женщина оскорбляла окружающих, не внимала требованию бортпроводника поднять спинку кресла, и даже опрокинула еду, которую ей принесли, но затем все-таки успокоилась и уснула, - продолжает Николай.

Беспорядок, который устроила пассажирка, успели заснять на видео ее попутчики. Как выяснилось позже, это было не единственное последствие действий авидебоширки. В какой-то момент выяснилось, что совершено случайно или преднамеренно, та обмочилась в своем кресле, сообщает телеканал "360".

Неадекватная пассажирка устроила дебош в небе.

ИСТОЧНИК KP.RU