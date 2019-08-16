Суд признал виновным убийцу бывшей девушки Эштона Катчера
Убийцу девушки Эштона Катчера суд Лос-Анжелеса признал виновным. Три дня понадобилось присяжным, чтобы вынести вердикт. Мера наказания еще не избрана, но не исключено, что к серийному маньяку применят высшую меру – смертную казнь.
Майкл Гаглило, которого прозвали «Голливудский Потрошитель», нападал на женщин в течение 15 лет. Три девушки были убиты, еще одной удалось спастись.
В числе убитых оказалась подруга известного актера Эштона Катчера, с которой он встречался в 2001 году. Катчер принял участие в заседаниях суда и рассказал, что в день убийства был у дома Эшли Эллерин.
Эшли Эллерин и ее убийца Майкл Гаргило. Фото: из материалов уголовного дела.
Девушка не ответила на звонок и не открыла дверь. Он заглянул в окно и увидел беспорядок, а кровь на полу принял за разлитое вино.
- Я подумал, что облажался, что приехал слишком поздно. И уехал, - рассказал актер в зале суда.
Позже девушку нашла в доме подруга. На ее теле эксперты насчитали 47 ножевых ударов.
Гаргило ни по одному делу свою вину не признал. До этого он уже был судим за убийство. Официально в деле четыре нападения, но прокурор не исключает, что жертв было порядка десяти, однако собрать доказательства по другим нападениям не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU