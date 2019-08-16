Суд признал виновным убийцу бывшей девушки Эштона Катчера

СЕГОДНЯ 16:06 2019-08-16T16:06:12+03:00

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Убийцу девушки Эштона Катчера суд Лос-Анжелеса признал виновным. Три дня понадобилось присяжным, чтобы вынести вердикт. Мера наказания еще не избрана, но не исключено, что к серийному маньяку применят высшую меру – смертную казнь.

Майкл Гаглило, которого прозвали «Голливудский Потрошитель», нападал на женщин в течение 15 лет. Три девушки были убиты, еще одной удалось спастись.

В числе убитых оказалась подруга известного актера Эштона Катчера, с которой он встречался в 2001 году. Катчер принял участие в заседаниях суда и рассказал, что в день убийства был у дома Эшли Эллерин.

Эшли Эллерин и ее убийца Майкл Гаргило. Фото: из материалов уголовного дела.

Девушка не ответила на звонок и не открыла дверь. Он заглянул в окно и увидел беспорядок, а кровь на полу принял за разлитое вино.

- Я подумал, что облажался, что приехал слишком поздно. И уехал, - рассказал актер в зале суда.

Позже девушку нашла в доме подруга. На ее теле эксперты насчитали 47 ножевых ударов.

Гаргило ни по одному делу свою вину не признал. До этого он уже был судим за убийство. Официально в деле четыре нападения, но прокурор не исключает, что жертв было порядка десяти, однако собрать доказательства по другим нападениям не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU