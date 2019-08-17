2019-08-17T04:50:37+03:00
Политика

Трамп обсудил с советниками по нацбезопасности продолжение переговоров с талибами

На встрече присутствовали госсекретарь США, глава Пентагона, американский спецпредставитель спецпредставитель по Афганистану и другие
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп в пятницу, 16 августа, собрал обсудил в Бедминстере (штат Нью-Джерси) ключевых представителей своей команды, чтобы обсудить с ними продолжение переговоров с движением «Талибан»* и мирное соглашение с талибами*.

Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, перечислив участников этой встречи: госсекретарь Майкл Помпео, глава Пентагона Марк Эспер, руководитель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд, помощник президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

После встречи высокопоставленных американских чиновников Помпео выступил с заявлением о том, что Соединенные Штаты, как и прежде, намерены достичь всеобъемлющего мирного соглашения, которое бы привело к прекращению огня в Афганистане, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Вашингтоне заявляли, что намерены заключить такое соглашение с талибами* до 20 июля.

*«Талибан» – радикальная экстремистская организация, запрещенная в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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